سجن باكستانيين غيابياً للتحريض على قتل النائب الهولندي "خيرت فيلدرز"

أصدرت محكمة هولندية يوم الاثنين حكمًا غيابيًا بسجن رجلين باكستانيين بتهمة التحريض على قتل النائب الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.



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نظرًا لعدم تعاون باكستان مع الإجراءات القضائية الهولندية، تمت محاكمة الرجلين غيابيًا، لكن الإجراءات القضائية جرت تحت حراسة مشددة. جاء الحكم في سياق الإدانة التي طالت المتهمين بسبب تحريضهما ضد فيلدرز، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد دعوته لإقامة مسابقة رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما أثار غضباً واسعاً في العالم الإسلامي.نظرًا لعدم تعاون باكستان مع الإجراءات القضائية الهولندية، تمت محاكمة الرجلين غيابيًا، لكن الإجراءات القضائية جرت تحت حراسة مشددة.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود معاهدة تعاون قضائي بين هولندا وباكستان، ما أعقد من عملية تسليم المتهمين.



محمد أشرف جلالي، عالم الدين البالغ من العمر 56 عامًا، صدر ضده حكم بالسجن 14 عامًا بعد إدانته بالتحريض على قتل فيلدرز.

المحكمة اعتبرت أن جلالي استغل سلطته الدينية لتحريض أتباعه على قتل النائب الهولندي، محذرة من أن دعوته قد تحفز أعمالاً إرهابية تستهدف المجتمع السياسي الهولندي بشكل عام.

في رد فعل على الحكم، أعرب جلالي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس عن رفضه للحكم، متمسكًا بمطالبه بمعاقبة فيلدرز.



أما المتهم الثاني، سعد حسين رضوي، زعيم "حركة لبيك باكستان" البالغ من العمر 29 عامًا، فقد أصدرت المحكمة ضده حكمًا بالسجن أربع سنوات، بعد إدانته بالتحريض على قتل خيرت فيلدرز.

تعليقًا على الحكم، طالب فيلدرز بالقبض على المتهمين وسجنهما فورًا، مشيرًا إلى أن نشر رسوم الكاريكاتير هو جزء من حرية التعبير، وأشاد بالحكم الذي وصفه بأنه "قرار جيد للغاية".



السلطات الهولندية طلبت من إسلام آباد المساعدة القانونية لاستجواب المشتبه بهما وإبلاغهما بأوامر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة.

كما يشار إلى أن فيلدرز قد ألغى مسابقة الرسوم المسيئة للنبي بعد تصاعد الاحتجاجات، خاصة في باكستان، حيث أدى الإعلان عن المسابقة إلى اضطرابات كبيرة في المجتمع المسلم.