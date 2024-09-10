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مقتل 127 وإجلاء 59 ألف بسبب أقوى إعصار بفيتنام منذ 30 عاماً

Lebanon 24
10-09-2024 | 18:30
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فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم عندما غمرت مياه الفيضانات العارمة شمال فيتنام في أعقاب الإعصار ياغي الذي خلّف 127 قتيلاً.
وقد اعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 127، في حين ما زال 54 شخصاً في عداد المفقودين.
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وأعلنت السلطات أن "أكثر من 59 ألف شخص أجبروا على إخلاء منازلهم في مقاطعة ين باي حيث غمرت المياه نحو 18 ألف منزل".
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