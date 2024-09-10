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ليبيا.. تنكيس الأعلام حدادا على ضحايا فيضانات إعصار دانيال

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:12
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نكست السلطات الليبية الأعلام في طرابلس ومصراتة وعدة مدن ليبية أخرى حدادا على ضحايا الفيضانات التي اجتاحت درنة ومناطق شرق ليبيا جراء عاصفة دانيال.
 
وتعتبر هذه الفيضانات من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا، حيث تسببت في انهيار سدود ودمار واسع في البنية التحتية والمنازل، مما أدى إلى مقتل وتشريد آلاف المواطنين.
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وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد قد أصدر في 2 أيلول الجاري بالذكرى السنوية لإعصار "دانيال"، قرارا بإعلان حالة الحداد العام بكافة مؤسسات ليبيا في الداخل والخارج يوم 11 أسلول

ونص قرار رئيس الحكومة على "منح يوم 11 أيلول إجازة عمل لكافة الموظفين بالوزارات والجهات العامة وجميع المؤسسات الحكومية في ليبيا في الذكرى الأولى لحادثة إعصار دنيال، باستثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية".
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