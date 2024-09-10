للمرة الأولى... مقعد لفلسطين إثر افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

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افتتحت في نيويورك، يوم الثلاثاء، الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حصلت فلسطين لأول مرة على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء.وأصبح حضور فلسطين ممكنا بفضل القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول الماضي، والذي أكدت فيه أن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة.وخلال الدورة سيكون بإمكان فلسطين إدراج ممثليها على قائمة المتحدثين في الجلسات حول قضايا الشرق الأوسط وعرض تعديلات واقتراحات.ومع ذلك لا تزال فلسطين بصفة عضو مراقب، ولا تمتلك حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة، كما لا يمكن لها ترشيح ممثليها لمختلف المناصب في الأجهزة والهيئات الأممية.وأثناء افتتاح الدورة الـ 79 للجمعية العامة، يوم الثلاثاء، تولى رئيس وزراء الكاميرون السابق، فيليمون يانغ مهام رئيس الدورة.وسيكون الجزء الرئيسي من الدورة أسبوع المستوى العالي، الذي سيقام خلال الفترة بين 24 و30 أيلول والذي سيدلي خلاله زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بخطاباتهم لتقديم الرؤى بشأن أهم القضايا الدولية ومواجهة التحديات العالمية.ومن المتوقع أن يتحدث أمام الجمعية العامة خلال فعاليات الدورة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم من الزعماء.ويترأس الوفد الروسي إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سيرغي لافروف.