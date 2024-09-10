Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى... مقعد لفلسطين إثر افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1245292-638616323820434495.jpg
Doc-P-1245292-638616323820434495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت في نيويورك، يوم الثلاثاء، الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حصلت فلسطين لأول مرة على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء.
 
وأصبح حضور فلسطين ممكنا بفضل القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول الماضي، والذي أكدت فيه أن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة.
Advertisement

وخلال الدورة سيكون بإمكان فلسطين إدراج ممثليها على قائمة المتحدثين في الجلسات حول قضايا الشرق الأوسط وعرض تعديلات واقتراحات.

ومع ذلك لا تزال فلسطين بصفة عضو مراقب، ولا تمتلك حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة،  كما لا يمكن لها ترشيح ممثليها لمختلف المناصب في الأجهزة والهيئات الأممية.

وأثناء افتتاح الدورة الـ 79 للجمعية العامة، يوم الثلاثاء، تولى رئيس وزراء الكاميرون السابق، فيليمون يانغ مهام رئيس الدورة.

وسيكون الجزء الرئيسي من الدورة أسبوع المستوى العالي، الذي سيقام خلال الفترة بين 24 و30 أيلول والذي سيدلي خلاله زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بخطاباتهم لتقديم الرؤى بشأن أهم القضايا الدولية ومواجهة التحديات العالمية.

ومن المتوقع أن يتحدث أمام الجمعية العامة خلال فعاليات الدورة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم من الزعماء.

ويترأس الوفد الروسي إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:57 | 2024-09-11
02:52 | 2024-09-11
02:14 | 2024-09-11
01:54 | 2024-09-11
01:50 | 2024-09-11
01:34 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24