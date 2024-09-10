ماذا نعرف عن مكان انعقاد المناظرة الرئاسية الأميركية؟



Advertisement

ويقع مركز الدستور الوطني في قلب فيلادلفيا مقابل "جرس الحرية" و"قاعة الاستقلال"، حيث ناقش الآباء المؤسسون دستور الولايات المتحدة وإعلان الاستقلال ووقعوا عليه. جرت المناظرة الرئاسية بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، في مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، والذي استضاف عددا من اللحظات السياسية المحورية الأخرى.ويقع مركز الدستور الوطني في قلب فيلادلفيا مقابل "جرس الحرية" و"قاعة الاستقلال"، حيث ناقش الآباء المؤسسون دستور الولايات المتحدة وإعلان الاستقلال ووقعوا عليه.



وفي عام 2008، كان المركز مسرحا لعضو مجلس الشيوخ آنذاك، باراك أوباما، الذي ألقى فيه خطابا بعنوان "اتحاد أكثر كمالا"، ويُنسب إليه الفضل إلى حد كبير باعتباره من بين الخطابات التي لا تنسى في حملة المرشح الذي أصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

كذلك استضاف المركز مناظرات رئاسية من قبل في عام 2008، بما في ذلك مناظرة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بين أوباما وهيلاري كلينتون، واجتماعا مفتوحا مع مرشح الحزب الجمهوري السيناتور جون ماكين.