الأولى وقد تكون الأخيرة.. ترامب وهاريس يتواجهان في مناظرة رئاسية فاصلة

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تواجه المرشحان للانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب وكامالا هاريس في مناظرة هي الأولى وقد تكون الأخيرة بينهما، وذلك في محطة فاصلة في السباق إلى البيت الأبيض.وتصافحت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في مستهل مناظرتهما التلفزيونية في فيلادلفيا على شبكة "إيه بي سي". وتبادل المرشحان للبيت الأبيض المصافحة قبل أن يتجه كل منهما إلى أحد جانبي القاعة حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.واعتبر ترامب في مستهل المناظرة أن هاريس لا تملك برنامجا اقتصاديا، وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن. وقال ترامب في المناظرة إن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل.. أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة". كما جدد المرشح الجمهوري اتهامه لنائبة الرئيس بأنها "ماركسية". وقال ترامب في إشارة لهاريس: "إنها ماركسية، والجميع يعرف أنها ماركسية".من جهتها، أعلنت هاريس أن إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف "الفوضى" التي خلّفها الرئيس الجمهوري السابق. وقالت: "لقد ترك لنا دونالد ترامب أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم.. وأسوأ جائحة صحية منذ قرن، وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، وما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلّفها دونالد ترامب".في سياق آخر، اتهمت هاريس ترامب بنشر "شبكة من الأكاذيب" حول الإجهاض، معتبرة أن سياسته على هذا الصعيد "مهينة لنساء أميركا". وبعدما شدّدت على "أكاذيب" منافسها الجمهوري بشأن الإجهاض، أطلقت هاريس نداء قويا سلّطت فيه الضوء على المعاناة التي تقاسيها النساء الأميركيات نتيجة إلغاء حكم المحكمة العليا الذي كان يضمن الحق في الإجهاض في كل ولايات البلاد.هذا واعتبرت المرشحة الديمقراطية أن "الملل" يدفع الجمهور لأن يغادر باكرا التجمعات الانتخابية التي ينظمها الرئيس السابق. وقالت هاريس: "سترون خلال تجمعاته أنه يتحدّث عن شخصيات خيالية مثل هانيبال ليكتر، ويتحدث عن كيف أن طواحين الهواء تسبّب السرطان. ما ستلاحظونه أيضاً هو أن الناس يبدأون بمغادرة التجمعات مبكرا بسبب الإرهاق والملل. وسأخبركم الشيء الوحيد الذي لن تسمعوه يتحدث عنه هو أنتم".من جهته، رفض ترامب مجدداً الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية قبل أربع سنوات، مكرراً مزاعمه بشأن تزوير نتيجة الانتخابات. وقال: "هناك الكثير من الأدلة، كل ما عليكم فعله هو إلقاء نظرة.. لقد حصلتُ على أكثر من 75 مليون صوت، أي أكثر من أي رئيس منتهية ولايته. قيل لي إنه عندما تحصل على 63 مليون صوت، وهو ما حصلت عليه في عام 2016، لا يمكن التغلب عليك".كما شن ترامب هجوماً شرساً على المهاجرين، مكرّراً اتهامات بأن وافدين جدداً من هايتي إلى ولاية أوهايو الأميركية "يأكلون قطط" السكان. وقال ترامب إنه "في سبرينغفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب - الأشخاص الذين جاؤوا - يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا"، مكرراً بذلك قصةً أكد رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد أن لا أساس لها من الصحة.وفي لحظة لافتة من المناظرة، نهرَ ترامب منافسته الديمقراطية لمحاولتها مقاطعته بينما كان يتكلّم مستخدما عبارة ضمّنها إشارة واضحة إلى توبيخها نائب الرئيس السابق مايك بنس قبل أربع سنوات خلال مناظرة جرت بينهما يومها. وقال ترامب "انتظري دقيقة، أنا أتحدث الآن، إذا لم تمانعي، من فضلك!"، قبل أن يضيف "هل يبدو لك هذا مألوفا؟"، في إشارة إلى المناظرة التي جرت بين هاريس وبنس.في سياق آخر، اتهمت هاريس ترامب بأنه "أضحوكة" في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية. وقالت هاريس مخاطبة ترامب "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنك عار". وأضافت أنّه "من المعروف أن هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية - يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار".كما اعتبرت أن الرئيس السابق لن يكون سوى "لقمة سائغة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أنه لو كان ترامب رئيسا اليوم لكان بوتين جالسا في كييف. وقالت هاريس مخاطبة ترامب "أنت لن تكون سوى لقمة سائغة" لبوتين، مؤكدة أنّه لو كان ترامب رئيسا اليوم "لكان بوتين يجلس حاليا في كييف، ولكانت أنظاره متّجهة نحو بقية أوروبا، بدءا من بولندا". وأضافت "لماذا لا تخبر 800000 أميركي بولندي هنا في بنسلفانيا بمدى السرعة التي ستستسلم بها تحت شعار خدمة وما تعتقد أنه صداقة مع.. دكتاتور سيبتلعك لقمة سائغة".من جهته، اعتبر ترامب أن "إسرائيل ستزول" إذا ما أصبحت هاريس رئيسة للولايات المتحدة. وقال ترامب إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول"، لتردّ عليه نائبة الرئيس بالقول إن اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكرة بأنّها دعمت تل أبيب طوال حياتها ومسيرتها المهنية.وتعد هذه المناظرة لحظة حاسمة في منافسة محتدمة حيث تأتي قبل ثمانية أسابيع فحسب من انتخابات الخامس من نوفمبر، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.وكانت هاريس، وهي أول سيدة وسوداء وجنوب آسيوية تتولى نيابة الرئاسة في الولايات المتحدة، قد وصلت إلى فيلادلفيا الاثنين، بعدما أمضت الأيام الخمسة الماضية في فندق تستعد مع فريقها للمناظرة.وأشارت تقارير إلى أن أحد مساعديها ارتدى بدلة رسمية واسعة وربطة عنق طويلة في زيّ مشابه لما يرتديه ترامب عادة، لتعتاد هاريس على توجيه الكلام إليه وتدلي بأفضل ما لديها ضده.في المقابل، أكد فريق ترامب أن الملياردير الجمهوري اعتمد نهجاً أكثر استرخاء قبل المناظرة. وقد اختار أن يحضر إلى فيلادلفيا قبل ساعتين فقط من الموعد، وأبقى تحضيراته محدودة.وكان ترامب قد تفوّق بشكل صريح في المناظرة التي عقدت في 27 يونيو ضد جو بايدن. وكان الأداء الكارثي للرئيس الحالي من أبرز الأسباب التي دفعته بعد نحو شهر للانسحاب من السباق ودعم هاريس لتحلّ بدلا منه كمرشحة الحزب الديمقراطي.ومن المقرر أن يعقد المرشحان لمنصب نائب الرئيس، الديمقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس، مناظرة في 1 تشرين الاول.