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عربي-دولي

مع انتهاء المناظرة الاولى.. حملة هاريس تدعو ترامب لمناظرة ثانية في تشرين الاول

Lebanon 24
11-09-2024 | 00:29
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فور انتهاء مناظرة الثلاثاء، دعت حملة المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى عقد مناظرة ثانية مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وقالت رئيسة حملة هاريس، جين أومالي ديلون، إن المرشحين يجب أن يعقدوا مناظرة أخرى في تشرين الاول.
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وكتبت في بيان: "تحت الأضواء الساطعة، تمكن الشعب الأميركي من رؤية الاختيار الذي سيواجهه هذا الخريف في صناديق الاقتراع: بين المضي قدما مع هاريس، أو التراجع مع ترامب".

وأضافت: "هذا ما رأوه الليلة، وهو ما يجب أن يروه في مناظرة ثانية في تشرين الاول. نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترامب مستعد؟".

وكتب زميلها الحاكم ولاية مينيسوتا المرشح على منصب نائب الرئيس تيم والز على منصة أكس إن "هاريس قوية وذات خبرة. إنها جاهزة".
من جانب آخر، اشتكى الجمهوريون من أن مديري المناظرة لم يكونوا منصفين تجاه ترامب.

وانتقد الجمهوريون بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" قيام منسقي المناظرة بالتحقق من صحة تصريحاته، بما في ذلك عندما زعم أن المهاجرين يقتلون الحيوانات الأليفة الخاصة بالسكان في مدينة سبرينغفيلد بولاية أوهايو، مكررا شائعة على الإنترنت تم تفنيدها وتكذيبها. 
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