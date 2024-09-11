مع انتهاء المناظرة الاولى.. حملة هاريس تدعو ترامب لمناظرة ثانية في تشرين الاول

Advertisement

فور انتهاء مناظرة الثلاثاء، دعت حملة المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى عقد مناظرة ثانية مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.وقالت رئيسة حملة هاريس، جين أومالي ديلون، إن المرشحين يجب أن يعقدوا مناظرة أخرى في تشرين الاول.وكتبت في بيان: "تحت الأضواء الساطعة، تمكن الشعب الأميركي من رؤية الاختيار الذي سيواجهه هذا الخريف في صناديق الاقتراع: بين المضي قدما مع هاريس، أو التراجع مع ترامب".وأضافت: "هذا ما رأوه الليلة، وهو ما يجب أن يروه في مناظرة ثانية في تشرين الاول. نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترامب مستعد؟".وكتب زميلها الحاكم ولاية مينيسوتا المرشح على منصب نائب الرئيس تيم والز على منصة أكس إن "هاريس قوية وذات خبرة. إنها جاهزة".