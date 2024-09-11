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ارتفاع عدد قتلى إعصار "ياغي" إلى 152 في فيتنام.. ماذا عن المفقودين؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2024 | 05:17
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ارتفع عدد قتلى إعصار "ياغي" والفيضانات التي نتجت عنه إلى 152 شخصا في فيتنام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية نقلا عن بيانات من إدارة الوقاية من الكوارث في البلاد.
 
 
وتسبب الإعصار والفيضانات في بعض المقاطعات الشمالية في مقتل 152 شخصا، وفقدان 140 آخرين من السكان المحليين.
وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات والإصابات والمفقودين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في ثلاث مقاطعات جبلية هي لاو كاي وكاو بانغ وين باي.
 
 
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كذلك، حذرت سلطات العاصمة من خطر حدوث فيضانات في بعض مناطق الجزء الأوسط من المدينة بسبب الارتفاع السريع في منسوب مياه نهر هونغها.


وبلغ ارتفاعه حاليا 10.76 متر، وهو أعلى بمقدار 0.26 متر من المستوى الخطر الثاني في قوائم إدارة الكوارث.


وتم إجلاء أكثر من ألف أسرة تعيش على طول النهر إلى مناطق آمنة.
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