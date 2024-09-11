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عربي-دولي

خلال المناظرة الرئاسية.. ترامب يرد على هاريس بأسلوبها ويثير ارتباكها شاهدوا ماذا قال

Lebanon 24
11-09-2024 | 05:41
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حاولت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، مقاطعة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خلال مناظرتهما الأولى الأربعاء لكنه رد عليها بأسلوبها، ما أثار ارتباكها.
فخلال المناظرة الرئاسية، كان ترامب يتحدث عن السياسات التي تخلت عنها هاريس وعن عدم دعمها لقوات الشرطة، حاولت هاريس مقاطعته لتبرير موقفها، لكنه تابع كلامه مرددا عبارة استخدمتها هاريس نفسها في مناظرة سابقة مع نائب ترامب حين كان رئيسا، مايك بنس، قائلا لها: "انتظري دقيقة، فأنا أتحدث الآن. إذا لم يكن لديك مانع، من فضلك. هل يبدو هذا مألوفا؟".
 
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فردت هاريس باسمة ومرتبكة: "لا تفعل.."، لكن ترامب قاطعها مجددا وأسهب في مداخلته ما دفعها إلى التوقف عن الكلام.


وتعد هذه المناظرة هي الأولى من نوعها بين ترامب وهاريس، وقالت قناة "سي إن إن" الأميركية، إن استطلاعات الرأي السريعة للمشاهدين أظهرت تفوق هاريس في المناظرة على ترامب، إلا أن حملة الأخير الانتخابية سارعت إلى إعلان الفوز. (روسيا اليوم)
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