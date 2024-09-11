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عربي-دولي
منتج فيلم "ملفات بيبي": "لم أر قط عمق الفساد الأخلاقي كما رأيت في نتنياهو
Lebanon 24
11-09-2024
|
07:27
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على الرغم من المحاولات القانونية لوقفه، عرض الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي"، الذي يظهر لقطات مسربة لاستجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مهرجان تورنتو السينمائي.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الجمهور اطلع على مقاطع فيديو مسربة لاستجواب نتنياهو من قبل الشرطة لأول مرة في العرض الأول العالمي للفيلم، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي منع عرضه.
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ووفقا للصحيفة فإن الفيلم الذي أخرجته أليكسيس بلوم، وأنتجه أليكس جيبني، يعرض قضية حساسة ومدانة، ويطرح حجة ربما يكون المراقبون عن كثب على دراية بها بالفعل، وهي أن نتنياهو يطيل أمد الحرب المدمرة في غزة، لتجنب السجن المحتمل الناجم عن اتهامات الفساد، وبمعنى آخر فإن الأزمة الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي تحوم حول الحفاظ على الذات.
وقال جيبني للجمهور بعد العرض: "لم أر قط عمق الفساد الأخلاقي كما رأيت في هذا الرجل". (روسيا اليوم)
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