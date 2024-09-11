Advertisement

عربي-دولي

بالتزامن مع رأس السنة اليهودية.. دولة أوروبية تغلق الباب في وجه الحجاج الإسرائيليين

Lebanon 24
11-09-2024 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1245491-638616641791047904.png
Doc-P-1245491-638616641791047904.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت مولدوفا، الأربعاء، إيقاف الرحلات الجوية القادمة من إسرائيل، التي تحمل حجاجا يهود يكملون طريقهم إلى أوكرانيا لزيارة قبر حاخام هناك.

وكان الحجاج الإسرائيليون يزورون قبر الحاخام ناخمان في مدينة أومان الأوكرانية من خلال السفر جوا، قبل أن تتوقف الرحلات المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
Advertisement

ولحل هذه المعضلة كان الإسرائيليون يسافرون جوا نحو مولدوفا، ثم يواصلون الرحلة شرقا نحو أومان.

لكن السلطات في مولدوفا أغلقت الطريق إلى أومان أمام الحجاج الإسرائيليين الراغبين في الوصول للمدينة، بالتزامن مع رأس السنة اليهودية، بسبب "تراكم الديون الإسرائيلية، وفي نفس الوقت العجز عن توفير الأمان لتلك الرحلات"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتلقى الإسرائيليون الذين اشتروا بالفعل تذاكر إلى مولدوفا مؤخرا، تنبيها يفيد بإلغاء رحلاتهم.
 
وأوضح دانييل فودا المتحدث باسم رئيس الوزراء المولدوفي، أن إسرائيل "لم تسدد ديونها من العام الماضي، ولن يكون من الممكن توفير جميع متطلبات الأمن الإسرائيلية".

وقال الحاخام الرئيسي لمولدوفا بينشاس سالزمان: "أعطت إسرائيل للمولدوفيين ضمانا لسداد الدين. ربما يعتقد شخص ما أن إسرائيل ضعيفة بسبب الحرب ويمكن ابتزازها، لكنهم مخطئون".

لكن سفير مولدوفا في إسرائيل أليكس رويتمان نفى هذا الادعاء، قائلا إن مولدوفا "لم تتلق خطاب التزام من إسرائيل بسداد الدين". (سكاي نيوز عربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-09-11
11:40 | 2024-09-11
11:16 | 2024-09-11
10:49 | 2024-09-11
10:49 | 2024-09-11
10:42 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24