Advertisement

عربي-دولي

‎قتلت زوجها بالإشتراك مع إبن شقيقتها لأنّه كان يُريد الزواج عليها!

Lebanon 24
11-09-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1245518-638616694673345052.jpeg
Doc-P-1245518-638616694673345052.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخلصت سيّدة مصرية من زوجها بمساعدة نجل شقيقتها، وذلك لمعرفتها بأنه يريد الزواج عليها.

وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الأحرار التعليمي في الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة. (العربية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنهى حياة والده في الشارع بسبب المصروف.. جريمة مروّعة في مصر!
lebanon 24
11/09/2024 19:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب مصري في ذمة الله
lebanon 24
11/09/2024 19:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: رئيس وزراء قطر ومدير المخابرات المصرية يلتقيان اليوم في الدوحة مفاوضي حماس
lebanon 24
11/09/2024 19:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: يتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة (العربية)
lebanon 24
11/09/2024 19:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مصر

جريمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-09-11
11:40 | 2024-09-11
11:16 | 2024-09-11
10:49 | 2024-09-11
10:49 | 2024-09-11
10:42 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24