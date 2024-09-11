‎قتلت زوجها بالإشتراك مع إبن شقيقتها لأنّه كان يُريد الزواج عليها!

تخلصت سيّدة مصرية من زوجها بمساعدة نجل شقيقتها، وذلك لمعرفتها بأنه يريد الزواج عليها.



وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الأحرار التعليمي في الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة. (العربية)





Advertisement