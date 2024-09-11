ماسك: لن نصل إلى المريخ أبدا في هذه الحالة

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اعتبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أن الولايات المتحدة لن تصل أبدا إلى كوكب المريخ إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.ودعا ماسك في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء إلى إصلاح جدي للحكومة الأميركية، محذرا من مغبة الاستمرار في تشديد التشريعات في البلاد.وكتب: "ما لم يكن هناك إصلاح حكومي كبير، فإن القوانين واللوائح ستستمر في التدهور كل عام حتى يصبح كل مسعى عظيم، من السكك الحديدية عالية السرعة بين مدننا إلى جعل الحياة ممكنة في مختلف الكواكب، غير قانوني فعليا.. لن نصل أبدا إلى المريخ إذا فازت كامالا".وأضاف ماسك أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب يدعم بخلاف هاريس إنشاء لجنة كفاءة حكومية "ستسمح بإنجاز أشياء عظيمة". (روسيا اليوم)