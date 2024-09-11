الكرملين عن مناظرة ترامب وهاريس: ما حدث غير مقبول

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أبدى الكرملين غضبه من طريقة الحديث عن روسيا في المناظرة التي جمعت بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.وأكد الكرملين أنه "لم يعجبه الطريقة التي تم بها تداول اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المناظرة بين هاريس وترامب".ورد الكرملين على تصريح ترامب بأنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا باتصال هاتفي مع بوتين قائلا: "مثل هذا الاتصال لن ينهي أي شيء".وأوضح الكرملين أن "ما قد يساعد في إنهاء الصراع هو توقف الولايات المتحدة عن استخدام أوكرانيا كوسيلة لإضعاف روسيا".وتوعد بالردّ "بشكل مناسب" إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية على روسيا". (سكاي نيوز)