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عربي-دولي

حكومة بارنييه قد تبصر النور "الأسبوع المقبل"

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:49
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تعهد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي عُيِّن رئيسا للوزراء في 5 أيلول، الأربعاء، تشكيل حكومة "الأسبوع المقبل".

وأعلن بارنييه (73 عاما) الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الانتخابات التشريعية التي فشلت في تأمين غالبية في الجمعية الوطنية "سننجز مهمتنا بشكل منهجي وجدي".
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وصرح بارنييه للصحافة: "التقيت معظم رؤساء الكتل وأواصل مساعيي وقمت بزيارة النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للاستماع إليهم أيضا".
 
وأضاف رئيس الوزراء الجديد المكلف تشكيل ائتلاف يضم شخصيات من اليسار والوسط واليمين إلى فريقه الحكومي "سنشكّل الحكومة الأسبوع المقبل".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن اختيار بارنييه أملته قدرته على "التوحيد بأقصى درجات" في مشهد سياسي متشرذم. (العربية) 
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