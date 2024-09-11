إحباط ثلاث هجمات ارهابية خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية في فرنسا

أحبطت السلطات الفرنسية، ثلاث مؤامرات لمهاجمة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس ومدن أخرى استضافت الأحداث الصيفية، وفق ما أعلنه المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا اليوم الأربعاء.

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وقال أوليفييه كريستين إن المؤامرات تضمنت خططا لمهاجمة "مؤسسات إسرائيلية أو ممثلين لإسرائيل في باريس"، خلال المنافسة الأولمبية في الفترة من 26 تموز إلى 11 آب.بدوره، قال المدعي العام لقناة فرانس إنفو إن "الفريق الإسرائيلي نفسه لم يكن مستهدفا على وجه التحديد"، بينما لم يذكر تفاصيل أخرى.وتم اعتقال 5 أشخاص، بينهم قاصر، للاشتباه في تورطهم في المؤامرات الثلاث الفاشلة ضد الألعاب الصيفية، وقال المدعي العام إن المشتبه بهم يواجهون تهمًا مختلفة تتعلق بالإرهاب أثناء احتجازهم قبل المحاكمة.وكانت فرنسا في حالة تأهب أمني قصوى في الأشهر التي سبقت الألعاب الأولمبية والبارالمبية، والتي اختتمت الأسبوع الماضي.وخلال الاستعدادات للألعاب، حذر وزير الداخلية جيرالد دارمانين مرارا من أن التهديدات الأمنية تشمل تلك التي تشنها الجماعات المتطرفة، والناشطين البيئيين العنيفين، والجماعات اليمينية المتطرفة والهجمات الإلكترونية أو خصوم آخرين. (روسيا اليوم)