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عربي-دولي

وسط تهديد صاروخي.. صفارات الإنذار تدوي في كييف خلال زيارة بلينكن ولامي

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:18
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انطلقت صفارة إنذار من غارة جوية في كييف بعد ظهر الأربعاء، أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني دافيد لامي للعاصمة الأوكرانية برفقة مسؤولين غربيين آخرين.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق "تلغرام" عن تهديد مصدره صاروخ بالستي، قائلة إنه يتحرك في اتجاه منطقة بولتافا.
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ووصل بلينكن ولامي إلى أوكرانيا، حيث يجتمعا مع كبار المسؤولين الحكوميين فيما قال إنها لحظة حاسمة لدعم البلاد في حربها ضد الغزو الروسي.

وقال بلينكن إنه سيستغل زيارته للاستماع مباشرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرين، إلى أهداف كييف الحالية في الحرب، وما يمكن لواشنطن أن تفعله لمساعدتها.

وأضاف في لندن في مؤتمر صحفي مشترك مع لامي، الثلاثاء: "أعتقد أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا في خضم القتال المكثف مع استمرار روسيا في تصعيد عدوانها". (سكاي نيوز عربية)
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