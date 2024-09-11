الانتخابات البرلمانية في الأردن.. هكذا أتت النتائج النهائية

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قررت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، اعتماد كل النتائج الأولية للانتخابات النيابية كنتائج نهائية، مشيرة الى انه سيتم نشرها بالجريدة الرسمية.وأعلنت هيئة انتخابات الأردن حصول حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا، بينهم 3 ليسوا أعضاء في الحزب، من أصل 138 مقعدا في البرلمان وفوز حزب الوفاق بـ21 مقعدا.وقالت الهيئة ان عدد الفائزين من الحزبيين بلغ 104 بينهم 41 من القوائم الحزبية.