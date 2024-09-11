تعرض مفتي طاجيكستان لعملية طعن في المسجد

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أعلنت وزارة الداخلية في طاجيكستان أن المفتي سعيد مكرم عبد القادر زاده تعرض للهجوم بسكين من قبل رجل في المسجد المركزي في العاصمة الطاجكستانية دوشانبي.وقالت الوزارة في بيانها: "بعد انتهاء صلاة العشاء اليوم، قام أحد المواطنين، بدوافع عدائية، بضرب مفتي ورئيس علماء جمهورية طاجيكستان سعيد مكرم عبد القادر زاده بأداة حادة (سكين) في المسجد المركزي لمدينة دوشانبي".وأصيب المفتي بجروح طفيفة، وبعد أن قدم له الأطباء الإسعافات الأولية، خرج من المستشفى.وأكدت وزارة الداخلية اعتقال المجرم الذي لم يتم الكشف عن اسمه على الفور من قبل ضباط وزارة الداخلية المناوبين بالقرب من المسجد. (روسيا اليوم)