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مصرع وفقدان 324 شخصا في فيتنام جراء "ياغي"

Lebanon 24
11-09-2024 | 14:20
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أفادت وكالة الأنباء الفيتنامية اليوم أن 324 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا شمال فيتنام نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ياغي وهو الأقوى منذ 30 عاما.
وذكرت الوكالة في تقريرها: "حتى الساعة 5:30 مساء الأربعاء، مات أو فقد ما لا يقل عن 324 شخصا نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في نهاية الأسبوع الماضي".
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وكانت مقاطعة لاو كاي واحدة من أكثر المناطق تضررا: حيث توفي 72 شخصا هناك وفقد 111 شخصا.
قالت السلطات المحلية إن الانهيار الأرضي الهائل الذي دمر قرية لانغنو بالكامل في منطقة باوين بمقاطعة لاو كاي، أسفر عن مصرع 30 شخصا وإصابة 18 آخرين. وذكرت الوكالة أيضا أن 83 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد الانهيار الأرضي.
وغمرت المياه أكثر من 54 ألف منزل في مدن ومقاطعات شمال فيتنام بسبب فيضانات الأنهار، التي ارتفع منسوبها بشكل حاد نتيجة هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار. (روسيا اليوم)
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