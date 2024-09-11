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عربي-دولي

من الحدود مع الأردن.. هذا ما قاله نتنياهو

Lebanon 24
11-09-2024 | 14:19
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بإنشاء "عائق أقوى" على الحدود مع الأردن.

وقال نتنياهو من منطقة حدودية مع المملكة: "أنا هنا مع نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الوسطى وقائد لواء الأغوار، ونحن سنعمل على إنشاء عائق أكثر قوة ضد محاولات التهريب".
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وأضاف: "نقوم بذلك بالتعاون مع جيراننا، ومن المهم لنا أن تبقى هذه الحدود حدود سلام وأمن".

وذكر: "في هذا الصراع متعدد الجبهات نحن نعرف أنه علينا أنا نؤمن ونحرس حدودنا الشرقية مع الأردن، هذه حدود سلام، ونحن نتعاون مع الجانب الأردني لضمان بقاء هذه الحدود كذلك".

وأوضح: "في الفترة الأخيرة التحديات تزداد، وهناك محاولات لتهريب المقاتلين والأسلحة من الأردن إلى الضفة وأيضا للمدن الإسرائيلية، ونحن هنا نعمل بالتعاون مع كل الجهات لمنع ذلك".

وتأتي تصريحات نتنياهو بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في عملياته الموسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي يقول إنها تستهدف جماعات مسلحة مدعومة من إيران. (سكاي نيوز عربية)
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