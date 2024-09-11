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عربي-دولي

بادرة أمل.. هذا ما قيل عن محادثات الدوحة

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:18
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أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مباحثات جرت اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اتسمت بالجدية وتمثل بادرة أمل لانتهاء الأزمة.

وأوضح المصدر المصري، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، أن مباحثات الدوحة للتهدئة شارك فيها رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية.
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وأفاد المصدر بأن "المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة".
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