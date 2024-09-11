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عربي-دولي

رداً على العقوبات.. بوتين: علينا التفكير في الحد من صادرات اليورانيوم

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:17
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى أنه على موسكو التفكير في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل ردا على العقوبات الغربية.


وقال بوتين إن مثل هذه القيود يمكن أن تفرض أيضا على سلع أخرى، مضيفاً أن التدابير لا ينبغي اتخاذها "غدا"، ويجب ألا تسبب ضررا لروسيا نفسها.
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وتابع بوتين: "روسيا هي الرائدة في احتياطيات عدد من المواد الخام الاستراتيجية: بالنسبة للغاز الطبيعي، ما يقرب من 22 بالمئة من احتياطيات العالم، بالنسبة للذهب - ما يقرب من 23 بالمئة، بالنسبة للماس - ما يقرب من 55 بالمئة".
 
وتوجه في حديثه الى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قائلا: "يرجى إلقاء نظرة على بعض أنواع السلع التي نوردها إلى السوق العالمية.. ربما يجب أن نفكر في قيود معينة - اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل".

وأضاف: "لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يضر بأنفسنا".

وذكر محللون أن الدول الغربية خفضت بشكل حاد مشترياتها من النفط والغاز الروسيين منذ بداية الحرب في أوكرانيا لكن روسيا تظل موردا رئيسيا للمعادن للأسواق العالمية وبالتالي فإن خفض أو وقف صادراتها قد يسبب اضطرابا.
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