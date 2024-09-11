اتفاق سعودي قطري لتبادل المعلومات الأمنية

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وقعت السعودية وقطر، اليوم، اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية.وعقد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، في قطر، جلسة مباحثات رسمية، اليوم، وزارة الداخلية القطرية في الدوحة.وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.(الشرق الأوسط)