صحيفة: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا

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أفادت صحيفة "الغارديان" بأن بريطانيا اتخذت قرارا بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لقصف عمق روسيا، لكن لن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في الأيام المقبلة.وذكرت الصحيفة: "قالت مصادر في الحكومة البريطانية إنه تم اتخاذ قرار للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف في روسيا".وأشارت إلى أنه لن يتم الإعلان عن القرار الجمعة، عندما يجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.وحذر زعيم حزب "التراث" البريطاني ديفيد كيرتين من أن التفويض الممنوح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لشن هجمات في عمق روسيا من شأنه توريط واشنطن ولندن في حرب واسعة النطاق مع روسيا.في تعليقه على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات على الأراضي الروسية، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قيادة الدولة والجيش على علم بذلك وهم "الذين يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها". (روسيا اليوم)