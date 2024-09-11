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عربي-دولي
في أول عملية لها منذ أكثر من شهرين.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ قبالة ساحلها
Lebanon 24
11-09-2024
|
23:27
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أعلنت كوريا الجنوبية ان جارتها الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الخميس، في أول عملية إطلاق لها منذ أكثر من شهرين.
وأفاد خفر السواحل الياباني أيضا بأن مقذوفا يُعتقد بأنه صاروخ باليستي أُطلق من كوريا الشمالية سقط بالفعل.
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وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصدر حكومي ياباني أنه لم ترد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ المزعوم.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا آخر في أول يوليو عندما زعمت أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا يمكنه حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.
كما أرسلت الدولة المعزولة بالونات تحمل قمامة عبر الحدود إلى الجنوب على مدى الأيام القليلة الماضية، وهي حملة بدأت في مايو ردا على المنشورات المناهضة لبيونغيانغ التي أطلقها نشطاء من كوريا الجنوبية.
وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت الشهر الماضي أنها نقلت 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين.(سكاي نيوز)
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