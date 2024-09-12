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عربي-دولي

تجاوزت المناظرة مع بايدن.. أكثر من 57.5 مليون شاهدوا اللقاء بين هاريس وترامب

Lebanon 24
12-09-2024 | 00:34
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أظهرت بيانات نيلسن الأولية والتي نشرت أمس الأربعاء ان المناظرة الرئاسية الأميركية بين نائبة الرئيس المرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب اجتذبت 57.5 مليون مشاهد عبر سبع شبكات تلفزيونية.  
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وكانت المناظرة التي أُجريت مساء الثلاثاء هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المرشحان لانتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من تشرين الثاني وجهاً لوجه.

وتتجاوز هذه الأرقام أعداد المشاهدين الذين تابعوا مناظرة ترامب مع الرئيس جو بايدن في حزيران. وكان العدد في يونيو حوالي 51 مليون شخص.

ولا تحتسب البيانات كل المشاهدات عبر الإنترنت، والتي نمت شعبيتها مع تراجع جمهور التلفزيون التقليدي. ولا تعكس أيضاً المشاهدين الذين شاهدوا المناظرة في المقاهي والمطاعم.

وستتوفر بيانات المشاهدات النهائية التي تشمل هؤلاء المشاهدين في وقت لاحق.

وسجل الرقم القياسي لمشاهدة مناظرة رئاسية في عام 2016، عندما شاهد 84 مليون شخص مناظرة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مع ترامب.

مكاتب المراهنات تعتبر أن ترامب خسر المناظرة

هذا وتراجع هامش تأييد ترامب، أمس الأربعاء، لدى مكاتب المراهنات غداة المناظرة الرئاسية التي اعتبر عدد من المراقبين أنه خسرها أمام هاريس، مع انخفاض أسهم مجموعته الإعلامية أيضاً.

وعلق المحللون لدى "براون براذرز هاريمان": "إذا كان من المبكر نشر استطلاعات رأي جديدة، فإن رد الفعل الأساسي للمراهنين يشير إلى أن نائبة الرئيس هاريس كانت متفوقة خلال مناظرة مساء أمس في مواجهة الرئيس السابق ترامب".

وكانت المرشحة الديمقراطية حلت خلف منافسها الجمهوري في الأيام الماضية بحسب إحصاءات منصة المراهنة الإلكترونية "سماركتس"، لكنها تقدمت عليه في المناظرة.

أمس الأربعاء قرابة الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، كان احتمال فوزها الانتخابي، استناداً إلى مراهنات سجلها الموقع، يبلغ 51.2% مقابل 48.1% لدونالد ترامب. والثلاثاء كان الرئيس السابق يتقدم بنسبة 52.3% من حيث فرص الفوز، مقابل 46.3% فقط لكامالا هاريس.

في هذا السياق، شهد المستثمرون تراجع سهم المجموعة الإعلامية التابعة لدونالد ترامب، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، والذي هبط بنسبة 14%.

وبلغ السهم أدنى مستوى له منذ اندماج TMTG مع شركة مدرجة في البورصة في 26 آذار. ومنذ أن بلغ هذه الذروة في ذلك اليوم تراجع بنسبة حوالي 80%.(العربية)

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