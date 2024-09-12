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عربي-دولي

بعد تهديده ميلوني ووزرائها بقطع رؤوسهم.. مواطن عربي في قبضة الأمن الإيطالي

Lebanon 24
12-09-2024 | 01:17
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وصف الأمن الإيطالي منشورات مواطن مغربي جرى اعتقاله بعد منشورات تحريضية عبر مواقع التواصل، بأنها "نهر فائض ضد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والوزراء والسياسيين في البلاد".
 
وجرى في مدينة ميلانو الإيطالية اعتقال المواطن المغربي المهدي الطبيتبي البالغ من العمر 28 عاما، بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم بهدف الإرهاب".
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وظهر في الأمر القضائي الخاص بالاعتقال أنه "اعتبارا من نهاية عام 2023، وباستثناء منشور واحد، اتخذت منشورات المعتقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي طابعا ثابتا تتجلى فيه الأفكار المتطرفة والنبرات المقلقة والتهديدية، كما يظهر ذلك أيضا من المضامين والصور المتعلقة باستخدام الأسلحة".

وظهر في بيان القضاء المختص بهذه القضية أنه "في 28 تشرين الأول 2023، على سبيل المثال، نشر الوسيط الثقافي والمترجم العربي الذي يعمل في مرافق استقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين، منشورا يقول: جهزوا رؤوسكم للقطع يا من تساعدون الشيطان على الوسوسة".

واتبع هذه العبارات برموز تعبيرية تعزّز الرسالة.

وأضاف بيان القاضي المختص بملف القضية: "ذكر المعتقل الملفين الشخصيين الرسميين لميلوني وزعيم حركة "النجوم الخمسة" جوزيبي كونتي، وكتب: في غضون شهر، سأرحل، وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد. كونا مستعدين للحرب".

كما كتب موجها كلامه لصديقه: "أعدك بشر لم تره من قبل ولا حتى في الأفلام"، فضلا عن "رسائل ومقاطع فيديو مليئة بالهذيان، موجهة إلى السياسيين الوطنيين". (روسيا اليوم)
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