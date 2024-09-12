31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدفاع الأسترالية تعلن تجريد العسكريين المرتبطين بجرائم حرب في أفغانستان من أوسمتهم
Lebanon 24
12-09-2024
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز تجريد العسكريين الأستراليين المرتبطين بجرائم حرب في أفغانستان من أوسمتهم.
وأكدت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان أنه "سيتم تجريد عدد من الضباط الأستراليين الحالين والسابقين "من أوسمة الخدمة المتميزة" بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب" أثناء خدمتهم في أفغانستان.
Advertisement
ونقلت عن تصريح مارلز قوله: "كتبت إلى أولئك الذين خضعت جوائزهم لتحقيق خاص... وأخبرتهم بأنني اتخذت قرارات بشأنهم تتوافق مع النتائج والتوصيات الواردة في تقرير بريريتون".
وأضاف أن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجنود الأستراليون في أفغانستان سيتواصل، مذكرا أن "احتمال محاكمة الجنود والضباط لا يزال قائما، على الرغم من أن هذه العملية قد تستغرق سنوات عديدة".
كما أشار البيان إلى أن رسائل بنتائج التحقق من صحة منح الجوائز تم إرسالها إلى 15 ضابطا على الأقل، لكن "أقل من 10 منهم سيتم تجريدهم من أوسمتهم".
وشددت وزارة الدفاع على أنه ستتم بهذه الطريقة معاقبة "القادة الذين ارتكبت الجرائم تحت إمرتهم وليس العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب".
وبعثت أستراليا نحو 1.5 ألف عسكري إلى أفغانستان عام 2001. وكانوا مرابطين في قاعدة عسكرية في مدينة تارين كوت بإقليم أوروزغان. وفي ديسمبر 2013 تم إغلاق هذه القاعدة وعودة العسكريين منها إلى وطنهم.
وعام 2016 فتح المحققون بوزارة الدفاع الأسترالية تحقيقا في جرائم الحرب التي ارتكبها ضباط القوات الخاصة الأسترالية أثناء الحرب في أفغانستان. وتم أثناء التحقيق الحصول على معلومات عن 39 جريمة قتل وحالتين من المعاملة القاسية غير المبررة، مما أصبح سببا لتوجيه اتهامات إلى 25 من العسكريين الأستراليين الحاليين والسابقين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
06:33 | 2024-09-11
11/09/2024 06:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
08:39 | 2024-09-11
11/09/2024 08:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
05:00 | 2024-09-11
11/09/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زفافها الاسطوري.. اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل
Lebanon 24
بعد زفافها الاسطوري.. اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل
13:00 | 2024-09-11
11/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
11:21 | 2024-09-11
11/09/2024 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2024-09-12
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هل هُزمت حماس؟
03:05 | 2024-09-12
في دولة عربية وزير يُفجر عاصفة.. "على المرأة دفع النفقة لطليقها"!
02:56 | 2024-09-12
بعد مقتل الناشطة الأميركية تقرير لـ "واشنطن بوست" يفند الرواية الإسرائيلية.. هذا ما كشفه
02:54 | 2024-09-12
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في سوريا.. واستشهاد شخصين
02:40 | 2024-09-12
بالفيديو: عضو في الكنيست الإسرائيلي يقتحم غرفة جريح فلسطيني بالمستشفى ويتوعد بقتله
02:10 | 2024-09-12
"أترك أمري لله كوني امرأة مسلمة".. إيمان خليف تعلق على انتقادات ترامب (فيديو)
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
12/09/2024 10:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
12/09/2024 10:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
12/09/2024 10:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24