بعد خسارته الانتخابات... رد فعل غريب لنائب أردني (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو للنائب الأردني فواز الزعبي بعد خسارته الانتخابات، ظهر فيه بحالة غريبة.





وشكلت خسارة الزغبي، الملقب بـ"الفقير"، صدمة له، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر خلاله بحالة غريبة انتهت بإغماض عينيه ورفضه الحديث مع المتواجدين في المكان، وسط صمت مطبق.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج انتخابات المجلس النيابي الأردني، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، دفعت بـ 89 نائبا جديدا إلى المقاعد البرلمانية لأول مرة، وأعادت 49 نائبا سابقا إلى قبة البرلمان.



ونجح في الدائرة العامة المخصصة للأحزاب 13 نائبا سابقا، في حين عاد 36 نائبا إلى مكاتبهم في المجلس. (روسيا اليوم)