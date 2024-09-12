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عربي-دولي

تسريب حوار حادّ بين نتنيهو وعائلة رهينة إسرائيلي قُتل في غزة.. اتهام خطير!

Lebanon 24
12-09-2024 | 05:40
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أثار تسجيل صوتي مسرب لحوار حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلة رهينة يدعى أوري دانينو، ردود فعل واسعة في إسرائيل.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، عندما زار نتانياهو عائلة أوري لتقديم التعازي، أخبر والد أوري، الحاخام إيلخانان دانينو، رئيس الوزراء بما اتهمه به كثيرون في البلاد، بأنه مسؤول عن مقتل وأسر أوري والرهائن الآخرين، لأنه كان يساعد في تمويل حركة حماس.
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وقال الحاخام في حديثه الموجهة لنتنياهو "عذراً سيدي، الأمر برمته حدث أثناء إدارتك. ابني أعدم في نفق شيدته أنت أثناء إدارتك. اعذرني. لقد كنت في السلطة لسنوات عديدة. الخرسانة والدولارات دخلت غزة أثناء إدارتك. لقد كنت جالسًا بهدوء لـ15 عامًا. لم تفعل أي شيء".

ثم رد عليه نتانياهو قائلاً "دعنا نجلس بهدوء"، ثم قاطعه الحاخام "لقد زودتهم بالسلاح. لقد زودتهم بالأنفاق والدولارات. لم تفعل أي شيء".
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