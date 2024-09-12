​كانت حاملاً بتوأم... ضرب زوجته ضرباً مبرحاً في المنزل وقتلها

Advertisement

أقدم زوج على قتل زوجته الحامل في توأم وتهشيم رأسها بسبب خلافات زوجية في محافظة القاهرة في مصر.وعثر الأهالي على جثة الزوجة غارقة في دمائها في منزلها، وقاموا بإبلاغ السلطات بالحادثة، حيث انتقل رجال قسم شرطة منشأة ناصر على الفور إلى المكان، وعثروا على سيدة حامل في الشهر السابع مقتولة وبها إصابات في الرأس وكافة أنحاء الجسم.وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة البشعة، حيث كان يعمل في محل ملابس وترك العمل، ما أدى إلى نشوب مشاجرة مع زوجته التي رفضت تركه للعمل في هذه المرحلة وهي على أعتاب الولادة. ولم يتمالك الزوج نفسه أثناء الشجار، حيث قام بالتعدي على الزوجة بالضرب المبرح، وقام بتهشيم رأسها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، ثم فرّ هاربا.وقامت السلطات بضبط الزوج المتهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق. (العربية)