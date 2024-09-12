حاملة الطائرات "تيودور روزفلت " تُغادر الشرق الأوسط

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على الرغم من استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، سحبت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت " من منطقة الشرق الأوسط مع عدة سفن حربية أخرى.وأكد مسؤولون أميركيون أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي وصلت إلى الشرق الأوسط قبل نحو ثلاثة أسابيع ستواصل العمل في منطقة خليج عمان، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".كما أوضحوا أن "روزفلت" ستعود إلى مقرها في سان دييغو مع المدمرة "يو إس إس دانييل إينوي".وكانت "يو إس إس راسل"، قد غادرت بالفعل الشرق الأوسط قبل فترة، إلى بحر الصين الجنوبي.في حين تتواجد عدة سفن أميركية أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومدمرتان، فضلا عن غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا" في البحر الأحمر. (العربية)