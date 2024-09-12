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عربي-دولي

مسلسل عائلة سمبسون إلى الواجهة مجدداً.. هل تنبأ بحديث ترامب عن الكلاب؟

Lebanon 24
12-09-2024 | 08:14
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أثار مسلسل عائلة سمبسون الجدل مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل اعتقاد الكثيرين أنه تنبأ بعدد كبير من الأحداث الحالية.

كان آخر تلك الأحداث مرتبط بتصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية أمام الديمقراطية كامالا هاريس عن أكل المهاجرين للحوم القطط والكلاب.
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وادعى ترامب أن المهاجرين القادمين من هاييتي المقيمين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو كانوا يخطفون الكلاب والقطط ثم يأكلونها.

التعليق اعتبر مضللا، ولكنه كان سببا في انتشار النكات المتعلقة بأطول سلسلة رسوم متحركة في التاريخ عائلة سمبسون، وذلك وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد ادعاءات ترامب، لجأ معجبو سيمبسون إلى وسائل التواصل الاجتماعي قائلين إن العرض ربما تنبأ بتعليق ترامب "أكل الكلاب" من خلال إحدى حلقاتهم.

ففي إحدى حلقات المسلسل تظهر بيرة يتم تصنيعها في مصنع مع وجود كلاب تسبح في السائل، وبعد تذوقها، قالت شخصية "هومر سيمبسون": "تحتاج إلى المزيد من الكلاب".

لم تنته النكات عند هذا الحد، نظرا لأن ترامب أشار إلى مدينة تسمى سبرينغفيلد، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى أشار محبو عائلة سيمبسون إلى مسقط رأسهم الخيالي والذي يحمل نفس الاسم.
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