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عربي-دولي

المغرب.. اعتقال متشدد بتهمة التخطيط لـ"هجمات إرهابية"

Lebanon 24
12-09-2024 | 08:55
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أوقف الأمن المغربي، الخميس، شخصا وصفه بأنه "أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد"، كان "يعتزم تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام".
جاء ذلك بحسب بيان مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، نشرته وكالة المغرب الرسمية.
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وأفاد البيان أن "عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنوا من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد، الخميس، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة وسلامة المواطني".
واعتبر البيان أنه "حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من بلدة "قصر أمالو"، التابعة لمدينة الريش (جنوب شرق)، أبدى عزمه تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه بالحبس الاحتياطي، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية".
المصدر: الأناضول
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