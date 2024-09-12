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عربي-دولي

إيطاليا تدعو وزير الخارجية الأوكراني لحضور لقاء مجموعة "السبع" المقبل

Lebanon 24
12-09-2024 | 09:25
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أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أول مكالمة هاتفية له مع نظيره الأوكراني الجديد أندريه سيبيغا، ودعاه خلالها لحضور لقاء مجموعة "السبع" على مستوى الوزراء في تشرين الثاني المقبل.
وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الإيطالية إن تاياني أكد لسيبيغا أن دعم أوكرانيا لا يزال موضوعا مركزيا للرئاسة الإيطالية في مجموعة السبع الكبار، مشيرا إلى أنه سيجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لقاء غير رسمي لوزراء خارجية المجموعة سيتناول الملف الأوكراني أيضا.
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ونقل المكتب عن تصريح تاياني قوله: "كما دعا (الوزير) سيبيغا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع الذي سيعقد في فيوجي في نوفمبر القادم".
وتابع الوزير أن روما تعمل بالتعاون "مع كييف وواشنطن" على مبادرة دولية حول إعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك مع الأخذ في الاعتبار بداية فصل الشتاء.
كما ناقش الوزيران الإيطالي والأوكراني الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي ستستضيفه إيطاليا في حزيران 2025. وأكد تاياني أن العديد من الشركات الإيطالية قد عبرت عن اهتمامها بالمشاركة فيه. 
(الأناضول)
 
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