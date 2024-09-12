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زيلينسكي يوقع قانونا يؤجل استدعاء أشقاء قتلى الحرب للخدمة

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:50
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أعلن عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو اليوم، توقيع فلاديمير زيلينسكي على قانون يؤجل استدعاء أشقاء قتلى الحرب للخدمة العسكرية.
ودخل قانون التعبئة العامة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، ويلزم المكلفين بتحديث بياناتهم في مكاتب التجنيد خلال 60 يوما من صدوره. 
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ويحشد نظام زيلينسكي الرجال حتى سن الـ65 عاما بمن فيهم أصحاب الإعاقات للخدمة، في إطار التحضير لـ"هجوم مضاد ثان"، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواته في الهجوم "المضاد" الأول.
وانتهى الهجوم الأول بتراجع قواته واستمرار تقدم الجيش الروسي على جبهات جديدة بينها مقاطعة خاركوف الاستراتيجية شرق أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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