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انفجار سيارة في الرملة يوقع 13 جريحاً.. الشرطة تحقق في الدوافع الجنائية

Lebanon 24
12-09-2024 | 12:44
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أصيب 13 شخصاً، من بينهم 5 في حالة حرجة، جراء انفجار سيارة في مدينة الرملة وسط إسرائيل، يوم الخميس.
 
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع الحادث كواقعة جنائية، مشيرة إلى عدم وجود دلائل على وجود دافع إرهابي وراء الانفجار.
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وأوضحت الشرطة أنها استبعدت احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن قنبلة، حيث امتدت النيران إلى متجرين قريبين.
 
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن فرق المتفجرات التي تم استدعاؤها لم تعثر على أي دليل يشير إلى وجود قنبلة مزروعة في السيارة.

في الوقت الحالي، تحقق الشرطة في خيارات أخرى، بما في ذلك إمكانية إلقاء قنبلة يدوية أو زجاجة حارقة على السيارة، مما أدى إلى اشتعال النار بها ثم انفجارها.
 
كما عملت قوات الشرطة على إجلاء الأشخاص المحاصرين في المتاجر التي اشتعلت فيها النيران نتيجة الانفجار.
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