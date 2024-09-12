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وقال دميترو بلينتشوك المتحدث باسم البحرية الأوكرانية إن السفينة، التي ضربتها روسيا بصاروخ، كانت في المنطقة الاقتصادية البحرية لرومانيا وقت الاستهداف.كما أضاف أن روسيا استخدمت قاذفات من طراز تو-22 في الهجوم.من جهته، وصف وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها الهجوم الروسي بالسافر، مؤكدا أنه يهدد حرية الملاحة والأمن الغذائي العالمي.في حين نفت البحرية الرومانية استهداف سفينة الحبوب في مياهها الإقليمية.ومنذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في شباط 2022، شهد البحر الأسود العديد من الهجمات الروسية والأوكرانية على السواء.إذ شنت موسكو هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن والموانئ والبنية التحتية المستخدمة في تصدير الحبوب الأوكرانية.في حين شنت القوات الأوكرانية أكثر من مرة عبر القوارب المسيرة والطائرات بدون طيار والصواريخ هجمات على الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود، وشبه جزيرة القرم وحولها.إلا أن تلك المواجهات تراجعت قليلا قبل أكثر من عام، بعد موافقة موسكو على اتفاق أبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة، وسهل على مدار سنة مرور الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود قبل أن تنتهي مفاعيله في تموز 2023، دون أن يجدد. (العربية)