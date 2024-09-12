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عربي-دولي

هجوم إرهابي في باكستان حمل بصمات داعش

Lebanon 24
12-09-2024 | 16:28
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قتل مدنيون برصاص مسلحين في هجوم وسط أفغانستان، الخميس، تبناه تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني لـ"فرانس برس"، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار وقتلوا مدنيين".

وقال مصدر في الولاية للوكالة طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 4 على الأقل.
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وأضاف أن مجموعة من الأفراد تجمعوا للترحيب بالزوار العائدين من مدينة كربلاء العراقية، حينما وقع الهجوم.

وقال مسؤول في مستشفى بمدينة نيلي عاصمة الولاية إن الموظفين في حال تأهب.

وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته: "تم إبلاغهم بالاستعداد لاستقبال ومعالجة الجرحى".

وعقب وقوعه، تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الدامي.

وأشارت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إلى مقتل "15 من الشيعة وإصابة 6 آخرين".
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