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عربي-دولي

هل تم شنّ هجمات على روسيا من أراضي فنلندا؟

Lebanon 24
12-09-2024 | 16:52
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صرحت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع في فنلندا بأن الأراضي الفنلندية لم ولن تستخدم لشن هجمات ضد أراضي روسيا الاتحادية.

وقالت هيئة الأركان العامة ردا على طلب من هيئة الإذاعة العامة بشأن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة في مقاطعة مورمانسك الروسية، إن "أراضي فنلندا لم ولن تستخدم لمثل هذه الأعمال ضد روسيا"، مشيرة إلى أن قوات الدفاع تراقب الوضع.
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وفي 11 أيلول الجاري، أفاد حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية أندريه تشيبيس، في قناته على "تلغرام" بأن نظام الدفاع الجوي أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة.

هذا ورصدت الرادارات الروسية عدة طائرات استطلاع تابعة لحلف "الناتو" قرب أجواء مقاطعة مورمانسك شمال غربي روسيا، قبل وبعد هجمات مسيرات أوكرانية على المنطقة. (روسيا اليوم)


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