بالصور: كوريا الشّمالية تجهّز الضربة الوقائية النوويّة.. وهذا ما أمر به كيم!



Advertisement

وعلى وجه التحديد، أمر الزعيم الكوري الشمالي بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم وتفعيل الأعمال لتشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة وتعزيز القاعدة الصناعية لإنتاج المواد النووية للأسلحة. أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وذلك خلال تفقده معهد الأسلحة النووية والقاعدة لإنتاج المواد النووية، حيث تابع عملية صناعة الرؤوس النووية ووجه بزيادة إنتاج المواد لصنع الأسلحة النووية.وعلى وجه التحديد، أمر الزعيم الكوري الشمالي بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم وتفعيل الأعمال لتشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة وتعزيز القاعدة الصناعية لإنتاج المواد النووية للأسلحة.

وأشار كيم إلى "التهديدات النووية من جانب الإمبرياليين الأميركيين" التي "تتجاوز الخطوط الحمراء في الفترة الأخيرة"، حسب قوله.



وشدد على أن كوريا الشمالية تحتاج إلى القدرات "للضربة الوقائية" وتعزيز قدراتها الدفاعية باستمرار.