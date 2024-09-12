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عربي-دولي

بعد مناظرتها مع ترامب.. إليكم المبلغ الذي جمعته حملة هاريس من التبرعات

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:20
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كشف مسؤول بارز في حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، ان فريقها حصل على تبرعات بقيمة 47 مليون دولار، خلال الـ24 ساعة التي أعقبت المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء.
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ويمثل الرقم أكبر مبلغ تبرع للحملة منذ أن أعلنت نائبة الرئيس الأميركي ترشحها للسباق الرئاسي في تموز الماضي.

وأشار فريق هاريس إلى أنه خلال الفترة الواقعة بين ليلة الثلاثاء ومساء الأربعاء، تبرع ما يقرب من 600 ألف شخص لحملة المرشحة الديمقراطية، وفقما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت جين أومالي ديلون رئيسة حملة هاريس: "بينما يواصل برنامجنا لجمع التبرعات إظهار قوته التاريخية، لا يمكن اعتبار هذا الزخم أمرا مفروغا منه".

وأضافت: "لا يمكننا الاستهانة بقوة فريق ترامب وجهوده القوية في جمع التبرعات والتنظيم المصممة عمدا لبث الفرقة وزرع الشك بين الأميركيين".

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد قال أمس الخميس إنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع منافسته هاريس قبل انتخابات الخامس من تشرين الثاني. (سكاي نيوز)


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