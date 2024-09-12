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عربي-دولي

مجددًا.. انهيار عقار من 4 طوابق بالقاهرة.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:33
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تتكرر دائمًا ظاهرة انهيار العقارات في مصر، حيث انهار عقار جديد بأحد شوارع حي شبرا شمال العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس.

وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع الباشا بمنطقة الترعة البولاقية بشبرا.
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وعلى الفور دفعت السلطات بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ لرفع الحطام وانتشال المصابين والضحايا.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ 4 أشخاص، حيث تم انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما مازالت قوات الإنقاذ تبحث عن مفقودين آخرين.

بدورها، فرضت السلطات طوقا أمنيا حول العقار المنهار وقررت فصل الخدمات عنه.

كما قررت تشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة وبيان مدى سلامتها ومعرفة سبب انهيار العقار.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الزيتون شرق العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين.

يذكر أن حوادث انهيار العقارات كانت تكررت في مصر في الآونة الأخيرة بعدة محافظات، بشكل دفع السلطات لبحث الظاهرة ومعرفة أسبابها وتحديد طرق مواجهتها. (العربية)
 

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