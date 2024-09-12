31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
10
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأردن يدين التحريضات الإسرائيلية: الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين
Lebanon 24
12-09-2024
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت وزارة الخارجية الأردنية الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى في مدينة القدس، وذلك بعد أن نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الاستيطانية المتطرفة مقطع فيديو دعائيا يظهر حريقا كبيرا يندلع في المسجد الأقصى.
Advertisement
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة الأردنية المطلق وإدانتها لهذا التحريض المقيت، والذي يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد المبارك -الحرم القدسي الشريف- وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه عبر استمرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحامه تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني".
وأشار السفير القضاة إلى أن "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها يتطلب موقفا دوليا واضحا يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية".
وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو "مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تركت لبنان وسافرت إلى بريطانيا... ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنتها بهذه الكلمات (صورة)
Lebanon 24
تركت لبنان وسافرت إلى بريطانيا... ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنتها بهذه الكلمات (صورة)
07:57 | 2024-09-12
12/09/2024 07:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها فلسطيني.. برومانسية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة المعروفة تحتفل بعيد زواجها (صور)
Lebanon 24
زوجها فلسطيني.. برومانسية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة المعروفة تحتفل بعيد زواجها (صور)
04:44 | 2024-09-12
12/09/2024 04:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد عنصر في شعبة المعلومات خلال مُداهمة
Lebanon 24
إستشهاد عنصر في شعبة المعلومات خلال مُداهمة
09:17 | 2024-09-12
12/09/2024 09:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في جزين.. فنان شهير يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)
Lebanon 24
في جزين.. فنان شهير يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)
09:00 | 2024-09-12
12/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة والدة ريم السعيدي مريضة... وهذا ما طلبته من الله
Lebanon 24
بالصورة والدة ريم السعيدي مريضة... وهذا ما طلبته من الله
05:43 | 2024-09-12
12/09/2024 05:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:18 | 2024-09-13
روسيا تواصل تصديها لمسيّرات أوكرانيا
03:15 | 2024-09-13
عائلة كانت في داخله... العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على منزل في علما الشعب
03:02 | 2024-09-13
تفاصيل جديدة عن الهجوم الإسرائيليّ على مصياف.. ماذا كان يفعل "حزب الله" في المنشأة المُستهدفة؟
02:55 | 2024-09-13
قاض يُسقط تهمتين جنائيتين موجهتين ضدّ ترامب
02:47 | 2024-09-13
كيف قتل الجيش الإسرائيلي المواطنة الأميركية في الضفة؟ وثيقة تكشف
02:33 | 2024-09-13
الجيش الإيراني يؤكد: الفراغ الأمني في الشرق الأوسط يدفعنا لتعزيز قدراتنا
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
13/09/2024 10:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
13/09/2024 10:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
13/09/2024 10:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24