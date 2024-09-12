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الأردن يدين التحريضات الإسرائيلية: الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:42
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أدانت وزارة الخارجية الأردنية الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى في مدينة القدس، وذلك بعد أن نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الاستيطانية المتطرفة مقطع فيديو دعائيا يظهر حريقا كبيرا يندلع في المسجد الأقصى.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة الأردنية المطلق وإدانتها لهذا التحريض المقيت، والذي يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد المبارك -الحرم القدسي الشريف- وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه عبر استمرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحامه تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني".

وأشار السفير القضاة إلى أن "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها يتطلب موقفا دوليا واضحا يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية".

وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو "مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه". (روسيا اليوم)
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