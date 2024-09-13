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صحة

إرتفاع "غير مقبول" بوفيات "جدري القرود".. وهل تنقل المرأة الحامل المرض إلى طفلها؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 01:50
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قال المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا إنّ "107 حالات وفاة و3160 حالة إصابة جديدة بـ"جدري القرود" سُجّلت خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف: "خلال أسبوع واحد، فقدنا 107 أشخاص، هذا كثير للغاية وغير مقبول".
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وخلال الفحص الخاص بالمرض، سجل الرجال أعلى نسبة إصابة بلغت 63 بالمئة، بينما سجل الأطفال تحت سن 15 عاما نسبة 41 بالمئة.

ويُمكن لـ"جدري القرود" أن ينتقل من الأم إلى الطفل خلال الحمل. وقال كاسيا إن هناك حاجة لإجراء مزيد من البحوث العلمية لتحديد مدى شيوع ذلك. (سكاي نيوز)
 
 

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