قاض يُسقط تهمتين جنائيتين موجهتين ضدّ ترامب





ويتعلق القرار بادعاءات بأن ترامب جمع قائمة من الناخبين الرئاسيين المزورين ورفع دعوى مدنية للطعن في نتائج الانتخابات التي تضمنت ادعاءات كاذبة.

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ووجد قاضي مقاطعة فولتون سكوت مكافي، أن المدعين العامين في الولاية ليس لديهم سلطة توجيه تلك الاتهامات، المتعلقة بتقديم وثائق مزورة في المحكمة الفيدرالية. أسقط قاض في ولاية جورجيا الأميركية تهمتين جنائيتين في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ضدّ المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.ويتعلق القرار بادعاءات بأن ترامب جمع قائمة من الناخبين الرئاسيين المزورين ورفع دعوى مدنية للطعن في نتائج الانتخابات التي تضمنت ادعاءات كاذبة.ووجد قاضي مقاطعة فولتون سكوت مكافي، أن المدعين العامين في الولاية ليس لديهم سلطة توجيه تلك الاتهامات، المتعلقة بتقديم وثائق مزورة في المحكمة الفيدرالية.

كما سمح القاضي بالمضي قدما في بقية القضية، بما في ذلك ثماني تهم ضد ترامب. (روسيا اليوم)