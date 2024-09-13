Advertisement

عربي-دولي

قاض يُسقط تهمتين جنائيتين موجهتين ضدّ ترامب

Lebanon 24
13-09-2024 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1246222-638618182379276187.jpg
Doc-P-1246222-638618182379276187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسقط قاض في ولاية جورجيا الأميركية تهمتين جنائيتين في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ضدّ المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

ويتعلق القرار بادعاءات بأن ترامب جمع قائمة من الناخبين الرئاسيين المزورين ورفع دعوى مدنية للطعن في نتائج الانتخابات التي تضمنت ادعاءات كاذبة.
Advertisement

ووجد قاضي مقاطعة فولتون سكوت مكافي، أن المدعين العامين في الولاية ليس لديهم سلطة توجيه تلك الاتهامات، المتعلقة بتقديم وثائق مزورة في المحكمة الفيدرالية.
 
كما سمح القاضي بالمضي قدما في بقية القضية، بما في ذلك ثماني تهم ضد ترامب. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-09-13
06:00 | 2024-09-13
05:56 | 2024-09-13
05:45 | 2024-09-13
05:35 | 2024-09-13
05:30 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24