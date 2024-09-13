خبر أثار بلبلة... هل تخلّت شركة طيران عن 13 مسافراً بسبب تحطّم المقاعد؟

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انتشر بين المغربيين خلال الساعات الماضية خبر تخلي شركة الخطوط الملكية المغربية عن حوالي 13 مسافرا في مطار محمد الخامس، كانوا متجهين في رحلة نحو العاصمة باريس.وأفادت الأنباء التي تناقلها العديد من المواطنين على مواقع التواصل أن رحلة المسافرين ألغيت بسبب تحطم مقاعدهم.إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما، فعلى عكس ما أشيع، لم تتخل الشركة عن المسافرين إنما اضطرت إلى تأجيل رحلتهم أو تحويل وجهة وصولهم، وفق ما أوضح مسؤول في الشركة.كما أشار إلى أن "الأمر يتعلق بخمسة مسافرين فقط، لم يجدوا مكانا شاغرا في الطائرة، وهو أمر يحدث في عدد من الخطوط الدولية، وشائع بين شركات الطيران". (العربية)