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الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية.. استطلاع يكشف

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:51
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كشف استطلاع نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية وحقق أفضل نتيجة منذ 7 تشرين الأول الماضي، بعد الإعلان عن مقتل 6 رهائن في غزة.
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وأكد الاستطلاع أن حزب الليكود سيحصد 24 مقعدا من أصل 150، لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم، وهو الرقم الأعلى بين المقاعد التي قد تحصل عليها الأحزاب الأخرى.

فيما سيحصد حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس 21 مقعدا، مواصلا بذلك تراجعه، وفق الاستطلاع.

وأفاد الاستطلاع أن 41 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، في حين فضل 40 بالمئة غانتس.

وإذا ما كان نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد يتنافسان على منصب رئاسة الحكومة، فإن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 34 بالمئة أن لبيد هو الأفضل.

غير أن 37 بالمئة فقط من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة إذا كان مرشحا مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، الذي يعتقد 43 بالمئة من الإسرائيليين أنه الأجدر لزعامة الحكومة.

وذكر الاستطلاع أن 56 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة الرهائن مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج الاستطلاع، التي وصفتها بـ"المفاجئة"، تأتي على ضوء الإعلان عن مقتل 6 رهائن إسرائيليين في نفق برفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو أسبوع.(سكاي نيوز)



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