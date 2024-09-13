لتعزيز قدراته.. دفعة جديدة من الطائرات يتسلمها الجيش الروسي (فيديو)

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سلمت شركة الطائرات المتحدة الروسية يوم 12 أيلول القوات الجوفضائية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" للجيل الخامس و"سو-35 إس" للجيل ++4، حيث تم اختبارها في مختلف أنظمة العمل من قبل طياري وزارة الدفاع. وقد وصلت كل الطائرات إلى قواعدها.وأشارت الشركة إلى أن دفعات أخرى من "سو-57" لا تزال قيد الإنتاج في مختلف درجات الجاهزية. ويتم الآن إنشاء مبنى جديد لتوسيع عملية إنتاجها.يذكر أن مقاتلة "سو-57" تعد أحدث مقاتلة في روسيا، وهي تختلف عن الطائرات للأجيال السابقة بقدرة التمويه العالية وأجهزتها الحديثة والطلاء الممتص للموجات اللاسلكية، وتحلق المقاتلة بسرعة فوق صوتية وتزود بأسلحة توضع داخل هيكل الطائرة. (روسيا اليوم)